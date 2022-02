Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drogenbesitzer in Haft - Korrekturmeldung zu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5137743

Höxter (ots)

Korrigierte Meldung zu https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/5137743

In Höxter ist am Mittwoch, 02. Februar, ein 27-Jähriger festgenommen worden.

Nach einer Vielzahl von Straftaten bestanden mehrere Haftbefehle gegen einen Mann aus Höxter. Beamte der Kriminalpolizei und des Verkehrskommissariats der Kreispolizeibehörde Höxter konnten den Mann in einer Wohnung in der Kernstadt von Höxter festnehmen. Während der Festnahme ergaben sich Hinweise auf Drogenbesitz gegen den Mann und eine 24-jährige Frau. Die Polizeibeamten fanden eine größere Menge Cannabis auf und nahmen beide Personen vorläufig fest. Der 27-Jährige wurde im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine JVA gebracht. Die 24-jährige Frau wurde wieder entlassen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ell

