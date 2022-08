Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hockenheim/Südpfalz- Autofahrer flüchtet vor Polizei

Ludwigshafen (ots)

Nachdem das Fahrzeug eines 28-jährigen Autofahrers am heutigen Mittwoch (17.08.2022) um 11:30 Uhr aufgrund gestohlener Kennzeichenschilder auf der B39 bei Hockenheim kontrolliert werden sollte, flüchtete dieser vor einer Polizeistreife. Der Fahrer flüchtete zunächst über die B9 in Richtung Germersheim. Hier verursachte er mehrere Verkehrsunfälle, die entstandene Schadenshöhe ist bisher unklar. Bei der weiteren Fahrt durch Bellheim und Rülzheim versuchte der 28-Jährige die eingesetzten Polizeifahrzeuge durch Ausbremsen und Rammen an der Verfolgung zu hindern. In Herxheim fuhr der Autofahrer zwischen geschlossenen Bahnschranken hindurch. Schlussendlich konnte er auf der L549 bei Hatzenbühl durch Polizeikräfte gestoppt werden. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 28-Jährige Widerstand. In dem Fahrzeug befand sich eine schwangere Frau, diese wurde zur Untersuchung in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht. Verletzt wurde nach dem bisherigen Kenntnisstand niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Verkehrsteilnehmende, die bei der Flucht gefährdet wurden, bitten wir sich bei der Kriminalpolizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell