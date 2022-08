Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorrad flüchtet nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagmittag, (17.08.2022), gegen 11:45 Uhr, rollte ein Motorrad rückwärts an der Ampel Industriestraße/Kopernikusstraße auf ein hinter ihm stehendes Auto. Das Motorrad entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 250,- Euro zu kümmern. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem geflüchteten Motorrad geben?

