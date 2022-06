POL-KA: (KA) Karlsruhe - Auf der Kriegsstraße von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots) - Passanten fanden am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr eine verletzte Dame neben ihrem Fahrrad an der Kreuzung Sudetenstraße / Egon-Eiermann-Allee und verständigten die Rettungskräfte. Die 70-Jährige hatte eine stark blutende Kopfplatzwunde erlitten und konnte zur Herkunft der Verletzung keine Angaben machen. Ihr Fahrrad wurde in unmittelbarer Nähe an ...

mehr