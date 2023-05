Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwenden Elektromotor

Enger (ots)

(jd) Der 51-jährige Inhaber einer Firma bemerkte am Mittwoch (3.5.), dass der Zaun, der sein Firmengrundstück an der Straße "Großer Teil" umgibt, beschädigt ist. Dann stellte der Mann das Fehlen eines Elektromotors fest und informierte die Polizei. Nach einer ersten Durchsicht des Videomaterials aus den Überwachungskameras versuchte eine bisher unbekannte männliche Person am Sonntag (30.4.) gegen 22.50 Uhr Diebesgut über den Zaun hinweg vom Gelände zu entwenden. Dieses misslang jedoch, woraufhin der Unbekannte den Zaun mittels eines Werkzeugs anging, um so auf das Gelände zu gelangen. Dort nutze er ein weiteres Werkzeug, um an einem Tauchbeckenkran den Elektromotor abzubauen. Den Elektromotor im Wert von rund 350 Euro nahm der dunkel gekleidete Mann an sich, ehe er gegen 23.30 Uhr das Gelände verließ. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

