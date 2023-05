Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen an Gesamtschule- Fensterscheiben eingeworfen

Spenge (ots)

(sls) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am frühen Dienstagmorgen (2.5.) dass an der Gesamtschule in Spenge an der Immanuel-Kant-Straße mehrere Scheiben beschädigt wurden. Als die Schule am Samstagnachmittag (29.4.) verlassen wurde, waren alle Scheiben noch in Ordnung. Nach ersten Ermittlungen nahmen bislang unbekannte Täter mehrere Steine und bewarfen damit mehrere Fensterscheiben des Gebäudes. Eine Vielzahl von Scheiben wurden dabei beschädigt, so dass ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Einige benutzte Steine konnten am Tatort noch aufgefunden werden und wurden zur weiteren Spurensicherung sichergestellt. Die Kriminalpolizei Herford bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

