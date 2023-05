Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines Tresors- Festnahme nach Verkehrskontrolle

Herford (ots)

(sls) In Nacht zu Freitag (5.5.) beobachteten Polizeibeamte in Herford im Bereich der Hansastraße einen mit vier männlich Personen besetzten braunen VW Passat und führten gegen 03.20 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der anschließenden Personen- und Fahrzeugkontrolle sprangen plötzlich die Insassen aus dem Fahrzeug heraus und versuchten zu flüchten. Der 41-jährige Fahrer aus Celle, sowie ein hinten sitzende 24-Beifahrer aus Celle konnten noch vor Ort festgehalten werden. Zwei weiteren Insassen gelang die fußläufige Flucht in Richtung Werrestraße. Sie konnten auch in der sofort eingeleiteten Fahndung bislang nicht angetroffen werden.

Bei der anschließenden Überprüfung des Kofferraums wurde neben diversem Aufbruchswerkzeug (Brecheisen, Bolzenschneider, Handschuhe, etc.) auch ein Tresor aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen stammt der Tresor aus einem tierärztlichen Zentrum an der Goebenstraße, in der in der Nacht eingebrochen wurde. Eine entsprechende Spurenlage konnte vor Ort festgestellt werden. Beide Tatverdächtige aus Celle wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen zu den flüchtenden Personen dauern noch an.

Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Personen geben können. Einer der Männer wird beschrieben mit ca. 30-40 Jahre alt, korpulenter Figur und Bart. Die zweite Person war jünger und wird auf 20-30 Jahre mit schmaler Statur geschätzt. Er trug eine schwarze Wellenstyn-Jacke mit gelben Emblem und eine schwarze Basecap. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegengenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell