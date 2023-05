Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter beschädigt Nissan und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 32-jähriger Herforder stellte gestern (3.5.) Beschädigungen an seinem Auto fest: Den Nissan hatte der Mann am Vortag gegen 16.00 Uhr unter seinem Carport an der Wittenberger Straße abgestellt. Als der 32-Jähirge dann gestern um 8.30 Uhr zu seinem Auto ging, bemerkte er Beschädigungen an der Frontstoßstange und verständigte die Polizei. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat augenscheinlich den Nissan beschädigt und ist dann nicht seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen, sondern hat sich vom Unfallort entfernt. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, die im Zeitraum von Dienstag, 16.00 Uhr und Mittwoch, 8.30 Uhr etwas Auffälliges an der Wittenberger Straße beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden. Der Schaden an dem Nissan liegt bei rund 800 Euro.

