Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall - Fahrer verstirbt

Wesel (ots)

Am Sonntag gegen 13:14 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann aus Duisburg mit seinem Pkw die Emmericher Straße aus Richtung Rees kommend in Richtung Wesel. In Höhe Hausnummer 190 kam er aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Mann wurde vor Ort notärztlich versorgt und im Anschluß einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er verstarb. Der angeforderte Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Die Verkehrsregelung an der Unfallstelle erfolgte durch Polizeibeamte

