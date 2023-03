Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Verkehrsunfall mit getöteter Person in Dinslaken

Dinslaken (ots)

Am Samstag, 18.03.23 gegen 18:34 Uhr verunglückte ein 89-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem Fahrrad. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Fahrrad auf der Franzosenstraße Höhe Grafenstraße von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Entwässerungsgraben. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Hinweise auf Fremdeinwirkungen konnten bisher nicht erlangt werden. Die Ermittlungen dauern an.

