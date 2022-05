Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ermittlungen nach Brand eines Holzunterstandes

Ratzeburg (ots)

17. Mai 2022 | Kreis Stormarn - 16.05.2022 - Ahrensburg

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gestern Abend, gegen 18.15 Uhr in der Kurt-Fischer-Straße in Ahrensburg ein Holzunterstand an einem Gewerbeobjekt in Brand.

Das Feuer zerstörte den festen Unterstand komplett und beschädigte zudem, aufgrund der starken Hitzeentwicklung, die Außenfassade und die darunter befindliche Dämmung.

Ein Übergreifen der Flammen auf den Innenbereich des Gewerbeobjektes konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Ahrensburg verhindert werden.

Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell