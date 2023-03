Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Schockbetrug per Messenger oder am Telefon: Das Landeskriminalamt informiert beim Thementag von SWR1 und SWR4 am 29. März 2023

Stuttgart (ots)

Täglich erhalten Bürgerinnen und Bürger schockierende Textnachrichten oder Telefonanrufe: Darin bitten vermeintliche Angehörige oder Freunde verzweifelt um Geldüberweisungen nach angeblichen Unfällen, Operationen und anderen Notfällen. Dahinter stecken Betrügerinnen und Betrüger, die die Hilfsbereitschaft und Angst ihrer Opfer ausnutzen, um Geld zu fordern.

Zu diesem Phänomen starten SWR1 und SWR4 am 29. März 2023 einen Thementag. Dort zu Gast ist Ute Scholpp, Leiterin der Landeskriminalprävention beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Sie gibt Tipps, wie man sich vor diesen Maschen schützen kann. Darüber hinaus können Zuhörende auch eigene Fragen stellen. Außerdem wird über Menschen berichtet, die Opfer dieser perfiden Betrugsmaschen geworden sind.

Schützen Sie sich mit unserer ROTEN KARTE für den Umgang mit solchen Anrufen. Diese Postkarte und weitere Medien finden Sie unter www.praevention.polizei-bw.de.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg rät: - Geben Sie niemals am Telefon Auskunft über Ihre finanziellen Verhältnisse. - Rufen Sie Ihre echten Verwandten / Bekannten unter der Ihnen bereits bekannten Nummer an und fragen Sie nach der Richtigkeit der Geschichte oder wenden Sie sich an eine Vertrauensperson und erzählen Sie von dem Anruf. - Händigen Sie niemals Geld oder andere Vermögenswerte an Ihnen unbekannte Personen aus. - Wenn Sie von einer Ihnen bekannten Person unter einer unbekannten Telefonnummer kontaktiert werden, speichern Sie diese nicht automatisch ab.

Wenn Sie glauben, Opfer eines Betrugs geworden zu sein: - Brechen Sie jeglichen Kontakt zu der Person ab, die Sie angerufen oder angeschrieben hat. - Notieren Sie sich Nummer und Anrufzeit bzw. sichern Sie den Chat-Verlauf, beispielsweise mit Screenshots. - Wenden Sie sich umgehend an Ihre Polizeidienststelle oder rufen Sie die 110 an.

Weitere Informationen zu diesem und vielen anderen Kriminalitätsphänomenen finden Sie auch auf www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell