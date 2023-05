Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Privatwohnung- Hochwertiger Schmuck entwendet

Bünde (ots)

(sls) Als die Bewohner eines Hauses an der Grabenstraße in Bünde ab Donnerstagmittag (4.5.) gegen 13.30 Uhr zu ihrer Wohnung zurückkehrten, bemerkten sie die aufgebrochene Eingangstür. Bei der ersten Nachschau stellten sie fest, dass im Inneren der Wohnung Schränke geöffnet wurden. Aus einem der Schränke wurde hochwertiger Schmuck (Halsketten, Ringe, Armbänder und Anhänger) und etwas Bargeld mitgenommen wurden. Der Wert des Schmuckes wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Nach bisherigen Ermittlungen müssen die unbekannten Täter sich in der Zeit von 10.45 Uhr bis 13.30 Uhr zunächst unbefugten Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus verschafft haben. Anschließend brachen sie die Wohnungstür mittels Hebelwerkzeug auf und nahmen das Diebesgut mit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige und/oder unbefugte Personen im Bereich des Wohnhauses bemerkt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegengenommen.

