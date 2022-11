Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221111 - 1301 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach versuchtem Taschendiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 44-Jähriger stand am Freitag, den 11. November 2022, gegen 00.00 Uhr, mit seinem Fahrrad an der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof. Er bemerkte, wie ihm ein zunächst Unbekannter mit der Hand in seine Gesäßtasche griff. Er entgegnete ihm daraufhin, dass er gehen solle, bevor er die Polizei rufe. Der Beschuldigte wurde daraufhin aggressiv und schlug dem Geschädigten ins Gesicht. Als dieser zu Boden gegangen war, hob er dessen Fahrrad auf und warf es auf den 44-Jährigen. Der Tatverdächtige, ein 18 Jahre alter Mann, wurde noch in der Nähe des Tatortes festgenommen. Der Geschädigte wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

