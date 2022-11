POL-F: 221111 - 1300 Frankfurt-Griesheim: Erneuter Fahrzeugbrand

Frankfurt (ots) - (dr) Zivilfahnder haben am gestrigen Donnerstag in der Innenstadt einen 18-jährigen Langfinger festgenommen, der es auf ein Mobiltelefon abgesehen hatte. Die Beamten bemerkten den jungen Mann, als dieser in der Manier eines Taschendiebes nach Tatgelegenheiten suchte. Gegen 18:15 Uhr versuchte er sein Glück bei einer Gruppe junger Frauen, die sich an ...

mehr