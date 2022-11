Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221111 - 1298 Frankfurt-Innenstadt: Taschendieb auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilfahnder haben am gestrigen Donnerstag in der Innenstadt einen 18-jährigen Langfinger festgenommen, der es auf ein Mobiltelefon abgesehen hatte.

Die Beamten bemerkten den jungen Mann, als dieser in der Manier eines Taschendiebes nach Tatgelegenheiten suchte. Gegen 18:15 Uhr versuchte er sein Glück bei einer Gruppe junger Frauen, die sich an der Hauptwache am Abgang der B-Ebene vor einem Bekleidungsgeschäft aufhielten. Zielgerichtet griff er in die Jackentasche einer 27-Jährigen und zog ihr Mobiltelefon heraus. Zu seinem Pech bemerkte die Gruppe die Tat. Die Geschädigte und eine Freundin packten ihn am Arm und gelangten so wieder an das entwendete "iPhone". Der Beschuldigte wollte sich nun aus dem Staub machen. Doch schon kurze Zeit später klickten bei ihm die Handschellen, welche er nach Eröffnung der Festnahme von den zivilen Beamten angelegt bekam. Für den wohnsitzlosen 18-Jährigen ging es in der Folge mit den Polizeibeamten auf die Wache. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Taschendiebstahls.

