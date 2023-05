Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Bäckerei ein - Bargeld entwendet

Vlotho (ots)

(jd) Die Mitarbeiterin einer Bäckerei an der Winterbergstraße stellte heute (8.5.), gegen 3.25 Uhr fest, dass ein Fenster im hinteren Bereich der Bäckerei-Filiale geöffnet war. Im Verkaufsraum bemerkte die Frau dann, dass zwei Kassen augenscheinlich gewaltsam geöffnet worden sind und verständigte die Polizei. Im Zeitraum zwischen Sonntag, etwa 11.30 Uhr und der vergangenen Nacht gingen der oder die unbekannten Täter ein an der Rückseite der Immobilie gelegenes Fenster mittels eines Werkzeugs gewaltsam an. Ein dort befestigtes Fliegengitter wurde ebenso beschädigt, wie das Fenster selber. Auf diesem Wege gelangten die bisher Unbekannten in das Gebäude und brachen dort die Kassen auf. Aus diesen entwendeten sie Bargeld im dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Winterbergstraße etwas Auffälliges beobachtet haben oder Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

