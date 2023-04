Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verdächtiger PKW 28.04.2023, 19:00 Uhr

Harthausen (ots)

Am Freitagabend wurde ein verdächtiger PKW in der Speyerer Straße in Harthausen gemeldet. Hier habe ein silberner Mercedes Van an einer Einmündung neben zwei Kindern im Alter von 13 Jahren und einem Jugendlichen in Alter von 14 Jahren angehalten. Einer der Fahrzeuginsassen habe den Kindern durch eine geöffnete Fensterscheibe Süßigkeiten angeboten, woraufhin diese sofort davonrannten. Der verdächtige PKW konnte von den verständigten Polizeibeamten nicht mehr festgestellt werden.

Personen, die Hinweise zu dem verdächtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell