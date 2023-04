Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in ein Fahrradgeschäft 27.04.2023, 19:00 Uhr bis 28.04.2023, 07:00 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen noch unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Tullastraße in Speyer ein. Der oder die Täter zerstörten die Schaufensterscheibe des Geschäftes und entnahmen anschließend hochwertige Fahrräder, sowie Bargeld. Durch die Tat und das gewaltsame Vorgehen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30 000 Euro.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tullastraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

