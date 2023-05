Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: E-Scooter-Fahrer prallt gegen Auto - 41-Jähriger leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Eine 44-jährige Bünderin fuhr am Freitag (5.5), um 14.50 Uhr mit ihrem Citroen auf der Bünder Straße in Richtung Enger-Besenkamp. An der Ampelanlage Bünder Straße / Hiddenhauser Straße hielt die Frau ihr Fahrzeug an, da die Ampel für ihre Fahrtrichtung Rotlicht zeigte. Ein unmittelbar hinter ihr fahrender 41-jähriger Mann aus Enger versuchte seinen E-Scooter daraufhin ebenfalls abzubremsen. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über den Scooter und fuhr rechts neben den Citroen, wo er den Bordstein touchierte. Dadurch geriet der Mann ins Straucheln und prallte zunächst gegen das Auto, ehe er auf die Fahrbahn stürzte. Durch den Sturz wurde der Mann leicht verletzt. An Auto und E-Scooter entstand ein Sachschaden von rund 1600 Euro.

