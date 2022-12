Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Herzogtum Lauenburg - Mölln

Durchsuchungseinsatz in Alt-Mölln

Lübeck

gemeinsame Medieninformation der Pressestellen der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck

Am Montag (12. Dezember 2022) hat die Kriminalpolizei Lübeck zusammen mit Diensthunden ein Grundstück in Mölln durchsucht, auf dem nach einem der Polizei zuvor übermittelten Hinweis der Leichnam einer vermissten Person vergraben sein sollte.

Am Montagnachmittag wurde durch Ermittlungsbeamte der Kommissariate 1 und 6 der Bezirkskriminalinspektion Lübeck im Erdreich eines Grundstücks im Stecknitzweg in Alt-Mölln eine verklebte Textilrolle gefunden. Zuvor hatten Leichenspürhunde aus der Polizeidirektion Ratzeburg angeschlagen. Im Institut für Rechtsmedizin bestätigte sich die Vermutung, dass sich in dem Paket ein menschlicher Leichnam befand.

Die Obduktion wird im Laufe des Tages erfolgen. Die Identität der Person ist ebenso wenig geklärt wie die Todesursache. Diese, ein mögliches Tatgeschehen und dessen mögliche Hintergründe sind noch unklar und Gegenstand der mit Hochdruck geführten Ermittlungen. Zu deren Schutz können derzeit keine über den Inhalt der Medieninformation hinausgehenden Angaben gemacht werden.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen zu dieser Medieninformation beantwortet die Staatsanwaltschaft Lübeck.

