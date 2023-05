Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Geldbörse aus Taxi entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 54-jähriger Mann aus Bünde hielt sich am Sonntag (7.5.), um 14.00 Uhr mit seinem Taxi nahe der Einmündung zur Wilhelmstraße an der Bahnhofstraße auf. Plötzlich und unvermittelt trat ein etwa 35-jähriger, 165cm großer Mann an das Taxi heran und öffnete die Beifahrertür. Aus dem Inneren entnahm er die Geldbörse des Taxifahrers und flüchtete in Richtung Bahnhof. Der bisher Unbekannte hat braune volle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug zum Tatzeitpunkt blaue Jeans und eine graue Jacke. In der schwarzen Ledergeldbörse befanden sich mehrere persönliche Dokumente und Bankkarten sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

