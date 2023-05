Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Altenheim - Mitarbeiter überrascht Tatverdächtige

Bünde (ots)

(jd) Ein 28-jähriger Mitarbeiter eines Altenheims an der Herforder Straße vernahm in der vergangenen Nacht (9.5.), um 0.30 Uhr Geräusche im Untergeschoss und sah nach dem Rechten. Er traf im Untergeschoss auf zwei männliche Personen, die dabei waren, Schränke in einem Kopierraum zu durchwühlen. Die beiden etwa 18 bis 22 Jahre alten Personen flüchteten daraufhin sofort durch den Speiseraum des Gebäudes nach draußen und rannten zu Fuß über die Herforder Straße in Richtung Innenstadt. Einer der Männer ist etwa 185cm groß, hat dunkle Haare und einen dunklen Teint. Er trug zum Tatzeitpunkt eine mehrfarbige Steppjacke. Der zweite Tatverdächtige ist etwa 180cm groß und trug eine schwarz-weiße Steppjacke. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die Polizei verlief negativ. Wie die bisher Unbekannten in das Gebäude gelangt sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras dauert noch an. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Herforder Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

