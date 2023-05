Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Tatverdächtige sucht Modehaus zwei Mal auf

Bünde (ots)

(jd) Am Nachmittag informierte der Geschäftsführer eines Modehauses an der Kaiser-Wilhelm-Straße gestern (8.5.) die Polizei über einen Ladendiebstahl. In einer Umkleidekabine waren kurz zuvor diverse Preisschilder ohne die dazugehörigen Artikel aufgefunden worden. Eine Sichtung des Videomaterials aus den Überwachungskameras ergab, dass eine bis dahin unbekannte Frau mit diversen Kleidungsstücken in der Umkleidekabine verschwand und kurz darauf selbige mit einer dann prall gefüllten Tasche wieder verließ. Der Wert der entwendeten Gegenstände liegt bei etwa 365 Euro. Etwa eine Stunde nach dieser Sachverhaltsaufnahme rief der Geschäftsführer gegen 15.00 Uhr erneut bei der Polizei: Die bis dahin Unbekannte betrat erneut das Geschäft und wurde daraufhin bis zum Eintreffen der Polizei in einen Büroraum geführt. Bei der Frau handelt es sich um eine 52-jährige Polin, die über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und bereits wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hinterlegte die Frau eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe, die auf der Polizeiwache Bünde asseriert wurde. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die 52-Jährige vor Ort entlassen und erhielt Hausverbot für das Geschäft.

