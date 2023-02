POL-BO: 35-Jähriger nach Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 13. Februar, gegen 8.50 Uhr in Bochum wurde ein Rollerfahrer (84, aus Bochum) schwer verletzt. Ein 73-jähriger Taxifahrer aus Bochum befuhr die Kassenberger Straße in Richtung Dr.-C.-Otto-Straße. An der Einmündung zur Straße "Dahlhauser Heide" wollte er links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem ihm ...

mehr