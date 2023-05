Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Bäckerei - Unbekannte entwenden Bargeld

Bünde (ots)

(jd) Der Inhaber einer Bäckerei an der Goethestraße stellte gestern (9.5.), um 4.00 Uhr fest, dass die Haupteingangstür offen stand. Der oder die unbekannten Täter haben die Schiebetür offensichtlich gewaltsam aufgedrückt, um in den Verkaufsraum der Bäckerei zu gelangen. Dort nahmen sie eine Geldkassette an sich, in der sich Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe befand. Anschließend verließen die Täter die Bäckerei und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 56-jährige Geschädigte hatte die Tür zur Bäckerei am Vorabend gegen 21.30 Uhr geschlossen und verriegelt. Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht zu Dienstag etwas Auffälliges im Bereich der Goethestraße gesehen haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

