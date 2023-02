Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230220 - 0216 Frankfurt-Griesheim: Bedrohung mit Axt

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntagvormittag (19. Februar 2023) bedrohte ein Mann im Stadtteil Griesheim seinen Nachbarn mit einer Axt. Der 40-Jährige wurde festgenommen.

Gegen 11.00 Uhr klingelte der Mann bei seinem Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus. Als dieser die Wohnungstür öffnete, setzte der 40-Jährige unvermittelt zu einem Schlag mit einem Fleischerbeil an. Nur durch schnelles Schließen der Tür verhinderte der Nachbar eine Verletzung. Die Wohnungstür wurde durch den Schlag mit dem Beil beschädigt. Aus Furcht verließ der Mann erst gegen 18 Uhr seine Wohnung, um Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Nach der Anzeigenaufnahme suchten zwei Polizeistreifen den Angreifer an seiner Wohnung auf. Auf Klingeln öffnete dieser die Wohnungstür, dabei hielt er eine Axt in seiner Hand. Auf Ansprache der Polizisten ließ er die Axt fallen und wurde widerstandslos festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Person konnte noch ein Filetiermesser im Hosenbund aufgefunden werden.

Nachdem der 40-Jährige auf Grund starker Alkoholisierung zwecks Ausnüchterung in die Zellen des Polizeipräsidiums verbracht wurde, griff er dort einen Polizeibeamten an, welcher dadurch leicht verletzt wurde. In der Folge wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell