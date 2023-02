Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230219 - 0214 Frankfurt-Bockenheim: Taxifahrer nach Fahrt beraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Ein Taxifahrer ist in der Nacht zu Sonntag, den 19.02.2023, Opfer eines schweren Raubes geworden. Eine zahlungsunwillige Frau rief nach der Beförderung offenbar "Verstärkung" herbei. Die unbekannten Angreifer raubten ihm dann die Tageseinnahmen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg eine bislang unbekannte Frau gegen 0:00 Uhr im Bereich der Taunusstraße in das Taxi des Geschädigten ein. Dieser fuhr sie stadteinwärts in die Theodor-Heuss-Allee und hielt auf einer Parallelfahrbahn im Bereich des Messegeländes. Nach Fahrtende verweigerte die Frau jedoch, den fälligen Fahrpreis zu entrichten und telefonierte in ihm unbekannter Sprache mit ihrem Handy.

Kurz darauf hielt hinter dem Taxi ein Fahrzeug an, aus welchem eine Frau stieg und dem Taxifahrer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Darüber hinaus stiegen noch zwei Männer aus, die es offenbar auch auf den Taxifahrer abgesehen hatten. Dem Geschädigten gelang zu Fuß die Flucht. Aus der Ferne konnte er noch sehen, wie der weibliche Fahrgast und die drei Angreifer gemeinsam in das Fahrzeug, einen schwarzen Audi mit polnischen Kennzeichen, stiegen und verschwanden. Bei seiner Rückkehr zum Taxi bemerkte der Geschädigte, dass die Tageseinnahmen entwenden wurden. Die anschließende Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die vier geflüchteten Personen können wie folgt beschrieben werden.

1. Täter / Fahrtgast: weiblich, circa 25 bis 30 Jahre alt, circa 165 bis 170 cm groß, normale Statur; bekleidet mit schwarzer Jacke und aufgezogener Kapuze, trug eine Jeans Hose.

2. Täter: weiblich, lange schwarze Haare; bekleidet mit weißer Jacke, darunter schwarzem Oberteil, Jeans, Sneaker; trug außerdem goldene Ohrringe.

3. Täter: männlich, circa 170 bis 180 cm groß, kurze schwarze Haare; trug eine knallrote Jacke.

4. Täter: männlich, circa 180 cm groß, schwarze Haare; bekleidet mit einem schwarzen Hemd.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern und /oder dem Fahrzeug werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755-51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell