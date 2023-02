Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230219 - 0212 Frankfurt-Innenstadt: Junge Taschendiebe fliegen auf

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.02.2023) gelang Polizeibeamten die Festnahme von zwei jugendlichen Smartphonedieben. Die beiden erst 14- und 16-Jährigen erbeuteten in der Innenstadt das Mobiltelefon einer jungen Frau. Doch dann klickten die Handschellen.

Zuvor hefteten sich Zivilfahnder an die Fersen der auf der Zeil befindlichen Jugendlichen, die sich immer wieder nach Handtaschen von Passantinnen umsahen. Gegen 0:40 Uhr verwickelte einer von ihnen zwei auf einer Rundbank sitzende Frauen in ein Gespräch und lenkte sie ab. Währenddessen versuchte der andere von hinten in eine Handtasche zu greifen. Dies bemerkte jedoch die 20-jährige Besitzerin noch rechtzeitig und die beiden Jungs wurden verscheucht.

Kurze Zeit später begab sich das Duo erneut zu zwei Frauen. Wiederum gingen sie mit der gleichen Masche arbeitsteilig vor. Einer sorgte für die Ablenkung, der andere langte zu und erbeutete dieses Mal erfolgreich ein Smartphone aus der Hosentasche einer 23-Jährigen. Auch sie hatte den Diebstahl ihres iPhones bemerkt und umgehend die Rückgabe gefordert. Die Diebe ignorierten dies jedoch und entfernten sich von ihr. Doch die Flucht dauerte nicht lange. Die Zivilbeamten sowie eine von der jungen Frau angesprochene Polizeistreife nahmen die beiden 14- und 16-jährigen Diebe kurz darauf fest und verbrachten sie für die weiteren Maßnahmen auf ein Polizeirevier.

