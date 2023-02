Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230219 - 0211 Frankfurt-Innenstadt: Festnahme im Shoppingcenter

Frankfurt (ots)

(dr) Polizeibeamte haben am Freitagabend, den 17. Februar 2023, gegen 19:45 Uhr, in einem Einkaufszentrum auf der Zeil einen 19-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einen Rettungswagen mit Flaschen beworfen zu haben. Bei seiner Festnahme leistete der junge Mann Widerstand.

Zuvor war es in dem Shoppingcenter aus bislang unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen gekommen. In deren Verlauf sprühte einer der Beteiligten Pfefferspray in die Menge, wodurch mehrere der Anwesenden Augenreizungen erlitten. Der Täter flüchtete. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die verletzten Personen.

Im Rahmen der Fahndung nach dem Verursacher der gefährlichen Körperverletzung berichtete eine unbeteiligte Jugendliche, dass ein junger Mann aus dem 4. Stockwerk des Einkaufszentrums Flaschen auf einen der untenstehenden Rettungswagen geworfen habe. Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt. Sicherheitsmitarbeiter konnten den mutmaßlichen Flaschenwerfer, der zunächst flüchten wollte, bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festhalten. Die Beamten legten dem erst 19-Jährigen nach der Eröffnung der Festnahme Handfesseln an und verbrachten ihn auf ein Revier. Dabei widersetzte er sich jedoch den polizeilichen Maßnahmen, trat nach der Streife und sprach mehrere Beleidigungen aus. Angekommen auf der Wache setzte er sein aggressives Verhalten fort und spuckte in Richtung der Polizeibeamten. Dies brachte ihm letzten Endes einen Platz im zentralen Polizeigewahrsam ein.

Neben dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und den Beleidigungen, erwartet ihn wegen des Verdachts des Flaschenwurfs ebenfalls ein Strafverfahren.

Die Ermittlungen zu der Auseinandersetzung und dem Reizstoffangriff dauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell