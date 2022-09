POL-F: 220915 - 1061 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Diebstahl von Handy

Frankfurt (ots) - (dr) Ein unbekannter Mann raubte am Mittwoch, den 14. September 2022, im Nordend einer 85-jährigen Frau die Handtasche. Vor der Tat befand sich die Geschädigte für Einkäufe auf dem Markt in der Berger Straße und in einem nahegelegenen Lebensmittelgeschäft. Auf ihrem Nachhauseweg, gegen 12:00 Uhr, näherte sich ihr in der Thomasiusstraße von hinten ein Mann. In Höhe der Hausnummer 16 langte dieser ...

mehr