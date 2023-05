Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte brechen Rolltor auf- Ausschussware mitgenommen

Herford (ots)

(sls) Der Mitarbeiter einer Metallverarbeitungsfirma an der Bunsenstraße informierte am Donnerstagmorgen (11.5.) die Polizei, als er gegen 05.15 Uhr einen Einbruch in die Produktionshalle bemerkte. Nachdem das Gebäude am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr durch den letzten Mitarbeiter verlassen wurde, betraten nach bisherigen Ermittlungen unbekannte Personen das Firmengelände. Augenscheinlich versuchten die Täter zunächst mittels Hebelversuche, dass große Rolltor zu öffnen. Nachdem dieses misslang, schlugen sie ein Fenster ein und gelangten in das Gebäude. Nach jetziger Auswertung der Spurenlage nahmen die Unbekannten sogenanntes Rundmaterial in Messing und Bronze, Messingspäne und Ausschussware im Wert von ca. 1.000 Euro mit. Zum Abtransport wurde das Rolltor geöffnet und es ist davon auszugehen, dass die Metallteile mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden. Die Kriminalpolizei ist in diesem Zusammenhang auf der Suche nach Zeugen, denen in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der gut frequentierten Bunsenstraße aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

