Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mögliche Geschädigte gesucht

Rödersheim-Gronau (ots)

Nach dem Hinweis eines Anwohners über zwei männliche und maskierte Personen, die sich am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr im Bereich der Schneidergasse an dort geparkten Fahrzeugen zu schaffen machten, konnten ein 15- und ein 17-jähriger aus dem Gelände einer dortigen Schule angetroffen werden. Einer der beiden trug hierbei noch eine Maske. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung konnte bei den Jugendlichen unter anderem eine Bank-Kundenkarte sowie eine Lesebrille aufgefunden werden, die offensichtlich nicht ihnen gehörte. Mögliche Hinweisgeber bzw. Geschädigte, deren Fahrzeug in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch offen stand bzw. geöffnet war und aus dem Fahrzeug etwas fehlen sollte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 /495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell