Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vor Kontrolle geflüchtet

Schifferstadt (ots)

Am Montagabend sollte ein 23-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Salierstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Trotz eingeschalteter Haltesignale und Martinshorn fuhr der Rollerfahrer zunächst weiter in die Speyerer Straße, ohne anzuhalten. Die Fahrt ging weiter durch die Speyerer Straße. Nachdem der Rollerfahrer durch eine Unterführung am Südbahnhof in Richtung Neustückweg flüchtete, stürzte er und entfernte sich im Anschluss zu Fuß, konnte aber von den ihm folgenden Polizeibeamten schnell gefasst werden. Hierbei drehte sich der 23-jährige zu einem 27-jährigen Polizeibeamten und schlug diesem mit der Faust ins Gesicht. Obwohl der Beamte getroffen wurde, trug er keine Verletzungen davon. Durch den Sturz mit dem Roller erlitt der 23-jährige, der offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, leichte Verletzungen am Knie und an der Ferse. In dem von ihm mitgeführten Roller konnten zudem geringe Mengen von Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen des Tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten, wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Besitzes von Betäubungsmittel.

