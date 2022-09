Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern unterstützt ab sofort landesweite Präventionsangebote von "Wir in MV"

Rampe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse, Landessportbund M-V e.V., Landeskriminalamt MV, Landesmarketing MV, Medienanstalt MV, Provinzial Nord Brandkasse AG

Seit mehr als 20 Jahren leistet das Kooperationsprojekt "Wir in MV" maßgebliche Arbeit in der Gesundheits-, der Kriminal- und der Verkehrsprävention an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Mittlerweile bündeln die sechs oben genannten Institutionen in dem Projekt ihr Wissen und ihre Expertise, um der heranwachsenden Generation Hilfestellungen zu geben. Seit diesem Schuljahr 2022/23 ist die Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern neue Kooperationspartnerin des Projektes.

"Wir in MV trägt mit seinen Projektangeboten dazu bei, Teamgeist, Toleranz, Fairness und selbstbestimmtes Handeln bei Kindern und Jugendlichen zu fördern. Die Vermittlung von Medienkompetenz ist ein weiterer wichtiger und notwendiger Bestandteil von Präventionsarbeit im Lande. Die Kinder und Jugendlichen sollen über Wissen verfügen, um sich in der digitalen Welt sicher und frei bewegen zu können. Dass die Medienanstalt MV mit ihren Mediatopen Teil dieser Partnerschaft wird und sich mit verschiedenen Medienbildungsprojekten engagiert, war somit für uns selbstverständlich", so Bert Lingnau, Direktor der Medienanstalt MV.

Mit Medienbildungsangeboten, wie "Influencer - Inspiration oder Manipulation", "Cybermobbing - Ignorieren oder Anzeigen" und "Cybergrooming: Das geht zu weit", will die Medienanstalt MV dazu beitragen, Medienkompetenzarbeit als einen wichtigen Bestandteil bei "Wir in MV" zu etablieren.

Die Aufklärung über Chancen und Gefahren in der digitalisierten Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen hat seit vielen Jahren einen besonderen Stellenwert bei "Wir in MV". Das möchte das Schulprojekt nun mit der Medienanstalt MV weiter voranbringen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wir-in-mv.

Ansprechpartner:

Carol Stec-Winter Landeskriminalamt MV Koordinierungsstelle Schulprojekt - 03866 64 6122 / 6123 Mail: kontakt@wir-in-mv.de www.wir-in-mv.de

Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell