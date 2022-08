Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

LKA-MV: Auszeichnung "Hassfreie Schule" Satow am 19.08.2022; Presseeinladung

Seit 2016 verfolgt das LKA-Landesprojekt "Helden statt Trolle" in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung MV (LpB MV) das Ziel, der Hassrede, Fake News und letztlich einer Radikalisierung im Internet entgegenzuwirken.

Im Rahmen dieses Projekts wird am 19.08.2022 die Schule am See in 18239 Satow, Seestraße 9, öffentlich als "Hassfreie Zone" ausgezeichnet.

Zu dieser Veranstaltung sind Medienvertreter herzlich eingeladen.

In der Zeit von 08:00 bis 12:30 Uhr findet ein buntes Rahmenprogramm statt.

Die Übergabe des Schildes "Hassfreie Zone" wird um 10 Uhr mit Grußworten eingeleitet.

Als Vertreter des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung MV wird Herr Staatssekretär Wolfgang Schmülling die Überreichung vornehmen. Rogan Liebmann, Direktor des Landeskriminalamtes MV und Jochen Schmidt, Direktor der Landeszentrale für politische Bildung MV, richten die Grußworte an die anwesenden Schüler und Gäste.

Die Auszeichnung erfolgt im Rahmen der Abschlussveranstaltung einer 3-tägigen Projektwoche mit dem Titel "DU + ICH = WIR: für eine hassfreie Schule". Sie soll ein demokratisches Zeichen für mehr Vielfalt, Toleranz, Offenheit und verantwortungsvolles Handeln miteinander setzen.

Weiterführende Informationen zum Projekt sind unter www.helden-statt-trolle.de zu finden.

