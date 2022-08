POL-PDKO: Verkehrsunfall mit einem Fahrzeug, Person aktuell im Fahrzeug eingeklemmt

Andernach (ots) - Am Donnerstag, den 25.08.2022, ereignete sich gegen 14:40 Uhr auf der B9, auf Höhe der Ausfahrt Andernach Süd, in Fahrtrichtung Koblenz ein Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorrad. In Folge des Verkehrsunfalls wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. Am PKW sowie am Motorrad entstand Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum ...

