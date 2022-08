Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Kennzeichendiebstahl

Bendorf/Rhein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter soll im Tatzeitraum des 23.08.2022 von 17:00 Uhr bis zum 24.08.2022, 17:00 Uhr, die Kennzeichen eines grauen VW Tourans in der Koblenz-Olper-Straße in 56170 Bendorf entwendet haben. Dort habe das Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Isenburg geparkt gestanden. Die Polizeiinspektion Bendorf bittet mögliche Zeugen, die Hinweise bezüglich der Tatzeit und dem Täter geben können, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen.

