POL-PDLU: Hundehalter schlägt älteren Mann

Altrip (ots)

Während eines Spazierganges am Rheindamm in Altrip wurde eine 67-jährige Frau aus Altrip mehrfach von einem nicht angeleinten Hund angesprungen. Als die Frau den vermeintlichen Hundebesitzer darauf ansprach und ihn bat, den Hund anzuleinen, wurde dieser unvermittelt verbal aggressiv und gestikulierte wild vor der Frau herum. Daraufhin stellte sich der 67-jährige Ehemann zwischen seine Frau und den Hundehalter, um seine Frau zu schützen. Er erhielt dann von dem unbekannten Täter einen Schlag mit der Faust, welche mit der Hundeleine umwickelt war, ins Gesicht. Durch den anschließenden Sturz zog sich der 67-jährige neben der Verletzung im Gesicht noch eine Verletzung an der linken Hand zu. Der unbekannte Mann leinte danach seinen Hund an und entfernte sich zügig von der Örtlichkeit. Der verletzte Altriper wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Der unbekannte Täter, der in Begleitung eines circa 8-jährigen, blonden Mädchens war, wurde wie folgt beschrieben: ca. 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Glatze, bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Emblem auf dem Rücken, dunkle Hose. Die Hunde konnten nicht näher beschrieben werden. Hinweise bitte telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

