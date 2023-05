POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Heuchelheim bei Frankenthal (ots) - Am 30.04.2023, gegen 15:00 Uhr, verursachte ein Pkw-Fahrer an der Einmündung Hallbergstraße / Ringstraße in Heuchelheim einen Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte er einen geparkten Pkw. Nachdem der Fahrer bereits ausgestiegen war, verletzte er sich bei einem Sturz am Fuß. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 4,13 Promille. Der Fahrer wurde anschließend in ein ...

mehr