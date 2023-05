Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heuchelheim bei Frankenthal (ots)

Am 30.04.2023, gegen 15:00 Uhr, verursachte ein Pkw-Fahrer an der Einmündung Hallbergstraße / Ringstraße in Heuchelheim einen Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte er einen geparkten Pkw. Nachdem der Fahrer bereits ausgestiegen war, verletzte er sich bei einem Sturz am Fuß. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 4,13 Promille. Der Fahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

