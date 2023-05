POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden

Schifferstadt (ots) - Offensichtlich übermüdet war am frühen Morgen des 01. Mai ein 69-jähriger Schifferstadter mit seinem Pkw in der Altenhofstraße unterwegs, denn aufgrund eines "Sekundenschlafes" fuhr er ungebremst auf einen am Straßenrand geparkten VW-Transporter auf. An diesem entstand nach ersten Einschätzungen eher geringer Sachschaden, am VW Golf des Unfallverursachers dafür eher ein hoher - der Wagen ...

mehr