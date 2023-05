POL-PDLU: Betrug mit angeblicher Krypto-Anlage

Mutterstadt (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag (28.-29.04.2023) eine Gartenhütte in der Schlesierstraße auf und stahlen teils elektrische Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 1200EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: ...

