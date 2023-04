Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

Am Samstagmorgen, 29.04.2023, 09:25 Uhr, befuhren ein 86-jähriger Fahrradfahrer und ein 49-jähriger Pkw-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Ludwigshafen: Der Autofahrer befuhr die Fahrbahn, der Radler den parallelverlaufenden Radweg. In Höhe der dortigen Tankstelle wechselte der Radfahrer jedoch vom Radweg auf die Fahrbahn, übersah hierbei den Pkw und stieß mit diesem zusammen. Er kam zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde sowie Schürfwunden an den Händen zu, er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad und am Auto entstand jeweils nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell