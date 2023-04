Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ruhestörung in Limburgerhof eskaliert

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr fühlte sich ein 81-Jähriger in seiner Mittagsruhe gestört, weil sein 62-jähriger Nachbar Sägearbeiten durchgeführt habe. In der Vergangenheit sei es bereits häufiger zu ähnlich gelagerten Fällen unter den Nachbarn gekommen. Am Donnerstag sei es schließlich zu einem erneuten Streitgespräch gekommen, das jedoch eskaliert sei: Der Jüngere der Beiden soll den Älteren nicht nur mehrfach beleidigt, sondern soll ihm außerdem ins Gesicht gespuckt haben. Gegen ihn wird nun nicht nur ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Ruhestörung, sondern auch ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Körperverletzung betrieben.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell