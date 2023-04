POL-PDLU: 2x Versuchter Betrug durch Schockanrufe in Limburgerhof

Speyer (ots) - Im Zeitraum von 28.04.23, 16:00 Uhr bis 29.04.2023, 08:00 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in die Kindertagesstätte in der Seekatzstraße in Speyer ein. Die unbekannten Täter schlugen im hinteren Bereich des Objekts eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume. Die Täter erbeuteten mehrere Elektronikgeräte und eine kleinere Menge an Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 3000EUR Zeugen, die in der ...

