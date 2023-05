Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei Einbrüche und eine Sachbeschädigung in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (29.-30.04.2023) kam es in Böhl-Iggelheim gleich zu zwei Einbrüchen/Einbruchsversuchen und einer Sachbeschädigung: Unbekannte Täter brachen in die Gaststätte des Vogelparks ein, stahlen Bargeld und versuchten, einen Zigarettenautomaten im Gastraum aufzuhebeln. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden. In derselben Nacht versuchten unbekannte Täter außerdem, in die Peter-Gärtner-Realschule Plus einzubrechen, in dem sie mittels Hebelwerkzeug versuchten die Eingangstüre zu öffnen. Auch hier ist die Schadenshöhe noch ungewiss. Im Stiegelsteig beschädigten Unbekannte zwei Fahrzeuge eines dortigen Autohandels, außerdem wurde ein Altreifen aus einem unverschlossenen Transporter auf die Straße geworfen. Hinweise zu den geschilderten Taten nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell