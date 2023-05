Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall durch Sekundenschlaf in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Offensichtlich übermüdet war am frühen Morgen des 01. Mai ein 69-jähriger Schifferstadter mit seinem Pkw in der Altenhofstraße unterwegs, denn aufgrund eines "Sekundenschlafes" fuhr er ungebremst auf einen am Straßenrand geparkten VW-Transporter auf. An diesem entstand nach ersten Einschätzungen eher geringer Sachschaden, am VW Golf des Unfallverursachers dafür eher ein hoher - der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Fahrer selbst wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, es droht sogar der Entzug der Fahrerlaubnis.

