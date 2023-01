Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Feuerwerk landet in Hecke

Am Dienstag geriet in Riedlingen eine Thuja-Hecke in Brand.

Ulm (ots)

Nach Angaben der Polizei zündete gegen 17.30 Uhr in der De-Pay-Straße ein 16-Jähriger einen Feuerwerkskörper. Den wollte der Junge aus dem Fenster eines Zimmer im 1. OG Fenster werfen. Dabei landete das erlaubnisfreie Feuerwerk unglücklich in der Hecke vor dem Haus. Die Thuja-Hecke fing sofort Feuer. An der Hecke entstand geringer Sachschaden. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort. Die mussten nicht mehr eingreifen. Denn der Vater hatte den Brand bereits mit Wasser aus dem Gartenschlauch gelöscht.

