Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am 19. September zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr kam es in Nordhorn auf der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich im Vorbeifahren hat ein weißer Transporter/ Kastenwagen einen blauen VW Multivan touchiert, der ordnungsgemäß in einer Parklücke auf Höhe einer dortigen Arztpraxis stand. Der linke Außenspiegel des Multivan wurde beschädigt. Der/die Verursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

